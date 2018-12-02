Галерея: на таллиннском кладбище загорелась часовня

Сегодня утром в Нымме, Таллинн, загорелся чердак часовни, находящейся на кладбище Лийва, передает Postimees.
"Сегодня утром в 7.38 сообщили, что в Нымме загорелся чердак часовни кладбища Лийва. Работы по тушению идут, из часовни выносят и спасают ценные вещи. Люди не пострадали", - сообщил Спасательный департамент.
В работах по тушению на кладбище Лийва участвуют спасатели и техника из Нымме, Лиллекюла, Кесклинна, Ласнамяэ и Пирита, а также добровольцы и техника из Хююру.
Поскольку из-за пожара распространяется довольно много дыма, Спасательный департамент просит держать закрытыми окна и двери домов в районе возгорания.
Liiva kalmistu kabeli kustutustööd: pic.twitter.com/nUifEBWGF5— Päästeamet (@paasteamet) 2 декабря 2018 г.
Часовня кладбища Лийва была построена в 1935 году, спроектировал ее Херберт Йохансон. Это памятник старины, который активно используется.
Сегодня утром на место происшествия пришел представитель Департамента охраны памятников старины. "К сожалению, мы ничего не можем там сделать, работы по тушению идут. Произведений искусства, находящихся под охраной, в часовне нет, спасатели выносят церковное имущество и смогли спасти орган от повреждения водой. Причины возгорания выяснит следствие, но только что начавшийся Адвент - правильное время для того, чтобы напомнить о необходимости соблюдать осторожность с открытым огнем - как в памятниках старины, так и во всех остальных зданиях", - сообщил Департамент охраны памятников старины.