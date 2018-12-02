Галерея: на таллиннском кладбище загорелась часовня

"Сегодня утром в 7.38 сообщили, что в Нымме загорелся чердак часовни кладбища Лийва. Работы по тушению идут, из часовни выносят и спасают ценные вещи. Люди не пострадали", - сообщил Спасательный департамент.

В работах по тушению на кладбище Лийва участвуют спасатели и техника из Нымме, Лиллекюла, Кесклинна, Ласнамяэ и Пирита, а также добровольцы и техника из Хююру.

Поскольку из-за пожара распространяется довольно много дыма, Спасательный департамент просит держать закрытыми окна и двери домов в районе возгорания.

Часовня кладбища Лийва была построена в 1935 году, спроектировал ее Херберт Йохансон. Это памятник старины, который активно используется.