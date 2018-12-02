Два дня назад получивший права юноша устроил тяжелую аварию. Пострадали пятеро

Вчера вечером в 19.43 на улице Раудтеэ 100, Тарту, произошла авария, в ходе которой 18-летний юноша за рулем легкового автомобиля Audi 80 потерял управление на заснеженной дороге, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле находилось пять человек, скорая помощь доставила их всех в Клинику Тартуского университета на проверку здоровья, передает Tartu Postimees.
Полиция установила, что на автомобиле были соответствующие требованиям зимние шины. При проверке выяснилось, что молодой человек получил водительские права за два дня до тяжелой аварии. Он был новичком, очевидно, авария случилась из-за ошибки, которую молодой человек допустил, не имея достаточного опыта езды на скользкой дороге. Водитель был трезв.
В автомобиле находилось пять человек, один - 17-летний и четверо 18-летних. Четырех доставленных в больницу пассажиров отпустили лечиться домой. Сидевший рядом с водителем 18-летний юноша находится в тяжелом состоянии, он остался в больнице. От более серьезных повреждений молодых людей спасло то, что они были пристегнуты.
Полиция добавила, что водитель-новичок отнесся недостаточно внимательно к погодным условиям и не выбрал скорость, которая помогла бы избежать этой аварии или серьезных последствий.