Два дня назад получивший права юноша устроил тяжелую аварию. Пострадали пятеро

Полиция установила, что на автомобиле были соответствующие требованиям зимние шины. При проверке выяснилось, что молодой человек получил водительские права за два дня до тяжелой аварии. Он был новичком, очевидно, авария случилась из-за ошибки, которую молодой человек допустил, не имея достаточного опыта езды на скользкой дороге. Водитель был трезв.

В автомобиле находилось пять человек, один - 17-летний и четверо 18-летних. Четырех доставленных в больницу пассажиров отпустили лечиться домой. Сидевший рядом с водителем 18-летний юноша находится в тяжелом состоянии, он остался в больнице. От более серьезных повреждений молодых людей спасло то, что они были пристегнуты.