Во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения в связи с беспорядками

"Мы должны думать о мерах, необходимых для того, чтобы подобные инциденты не повторялись", - сказал он в эфире радио Europe 1.

В ответ на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения, Гриво сказал, что президент, премьер и министр внутренних дел в воскресенье обсудят все возможные меры для наведения порядка в стране.

Размах насильственного протеста "желтых жилетов" в Париже принял в субботу беспрецедентный масштаб, по сообщениям французских СМИ, количество пострадавших превысило сотню.

По последним данным префектуры Парижа, 110 человек ранены, в том числе 17 полицейских, 270 человек арестованы.

По сообщению французских телеканалов, беспорядки устроены внедрившимися в движение "желтых жилетов" крайне правыми и крайне левыми группировками. К протестантам прибились и обыкновенные хулиганы и мародеры, которых "желтые жилеты" оказались не в состоянии контролировать.