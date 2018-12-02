Шесть человек пострадали в ДТП в субботу

Первая авария произошла в 13.15. 57-летний водитель автобуса резко затормозил на улице Линнамяэ, в результате чего 80-летняя пассажирка автобуса упала. Скорая увезла пострадавшую в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 19.43 в пригороде Тарту рядом с домом по адресу Раудтеэ, 100 18-летний водитель Audi 80 не справился с управлением автомобилем на заснеженной дороге и врезался в дерево. В машине находились пять человек, все они доставлены в больницу.