Завтра вступает в силу Регламент об отмене геоблокировки

Согласно дополнениям к Закону о защите прав потребителей, предприятие на внутреннем рынке ЕС не имеет права делить клиентов на основании их гражданства, места жительства или местонахождения.

Цель регламента – предотвратить дискриминацию клиентов на внутреннем рынке ЕС посредством ценовой политики или условий продаж или оплаты при покупке товаров или услуг из другого государства-члена. Регламент касается розничной торговли как в интернете, так и по традиционным каналам и электронных услуг (например, облачных услуг, организации хранилищ данных, веб-хостинга, поисковых систем и интернет-каталогов). Если предприятие хочет перенаправить клиента из другого государства-члена ЕС на отдельную веб-страницу, в дальнейшем для этого потребуется получить разрешение. Регламент о геоблокировке не обязует предприятия поставлять товары в любую точку ЕС.

Он не распространяется на медийные услуги, основная деятельность которых связана с предоставлением произведений и других материалов, защищенных авторским правом.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер ранее отметил, что регламент об отмене геоблокировки не обязует предприятия поставлять товары в любую точку ЕС. Согласно регламенту, нельзя устанавливать специальные общие условия для получения товаров и услуг на основании гражданства, места жительства или местонахождения клиента.

«По прогнозам регламент положительно скажется на порядка 100 000 потребителей в Эстонии, поскольку они получат доступ к большему числу услуг и товаров», – сказал Сестер. Он добавил, что в первую очередь должен улучшиться доступ к туристическим и развлекательным услугам – в их отношении чаще всего действует геоблокировка.

«Важно отметить, что запрет на геоблокирование не коснется тех товаров и услуг, ограничение в отношении которых оправданно, - дополнила министр экономики Кадри Симсон. - Определенные группы товаров и услуг в некоторых странах могут быть под запретом и в этом случае их там продавать нельзя и впредь. Кроме того, постановление не вводит обязанность поставлять продукцию в зарубежные страны».

Постановление не отменяет ограничения на продажу защищенного авторским правом содержания — речь идет о фильмах, музыкальных произведениях, компьютерных играх и книгах, в том числе, электронных книгах, однако работа в этом направлении продолжается.

Геоблокирование на этих платформах не будет отменено, скорее всего, раньше 2020 года.