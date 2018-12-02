Фото: в центре Пярну взвился огненный столб, на место прибыли спасатели
2 декабря 2018, 11:45
Сегодня ночью в центре Пярну из канализационного колодца вырывалось пламя. Что стало причиной, неизвестно, передает Pärnu Postimees.
Руководитель предупредительного бюро Ляэнаской префектуры Виктор Саареметс сказал, что Спасательному департаменту о ночном возгорании известно немного. "В час ночь в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на улице Пикаль из канализационного колодца вырывается пламя", - прокомментировал он.
По словам Саареметса, на место происшествия отправилась одна спасательная команда и возгорание было потушено к 1.13.