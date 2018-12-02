Фото: в центре Пярну взвился огненный столб, на место прибыли спасатели

Руководитель предупредительного бюро Ляэнаской префектуры Виктор Саареметс сказал, что Спасательному департаменту о ночном возгорании известно немного. "В час ночь в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на улице Пикаль из канализационного колодца вырывается пламя", - прокомментировал он.