Вс, 2.12.2018
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  • Фото: в центре Пярну взвился огненный столб, на место прибыли спасатели

Фото: в центре Пярну взвился огненный столб, на место прибыли спасатели

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Ночью в Пярну на улице Пикаль из канализации вырывалось пламя.

ФОТО: Erakogu

Сегодня ночью в центре Пярну из канализационного колодца вырывалось пламя. Что стало причиной, неизвестно, передает Pärnu Postimees.

Руководитель предупредительного бюро Ляэнаской префектуры Виктор Саареметс сказал, что Спасательному департаменту о ночном возгорании известно немного. "В час ночь в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на улице Пикаль из канализационного колодца вырывается пламя", - прокомментировал он.

По словам Саареметса, на место происшествия отправилась одна спасательная команда и возгорание было потушено к 1.13.

В центре Пярну загорелся канализационный колодец.

ФОТО: Kuvatõmmis

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