Эстония стала второй с конца в важном рейтинге

Если в Латвии в 2016 году на повторное использование было направлено 37,2 процента пластиковой упаковки, то в Эстонии в рециклинг попало только 24,6% пластиковой упаковки. Самое последнее место в рейтинге повторного использования пластиковой тары в Европе занимает Лихтенштейн.