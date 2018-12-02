Эстония стала второй с конца в важном рейтинге

Эстония по объему повторного использования пластиковой тары занимает в Европейском Союзе предпоследнее место, сообщает статистическая служба ЕС Евростат, отмечая, что в несомненных лидерах в этой области сейчас Литва. По этим показателям Эстония существенно отстает и от Латвии, пишет BNS.
Если в Латвии в 2016 году на повторное использование было направлено 37,2 процента пластиковой упаковки, то в Эстонии в рециклинг попало только 24,6% пластиковой упаковки. Самое последнее место в рейтинге повторного использования пластиковой тары в Европе занимает Лихтенштейн.
На первом месте в списке Литва — 74,4%, на втором — Кипр — 64 и на третьем Словения — 62%.
Больше, чем в Эстонии, переработано пластмассовых отходов также в Швеции (50,7%), Германии (48,4%), Польше (47,9%), Испании (45,5%), Великобритании (44,9), Норвегии (44,6%), Бельгии (43,4%) Исландии (42,7%), Италии (42,4%), Португалии (41,8%) и Хорватии (41,1%), Дании (36,1%), Австрии (33,6%), Люксембурге (32,6%), Венгрии (31,4%), Ирландии (31,2%), Франции (25,8%) и Финляндии (25,4%).