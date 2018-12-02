Нужна ваша помощь! Женщина ушла из дома призрения и не вернулась

Валгаский полицейский Роберт Кываск сказал, что, согласно собранной информации, Ирене видели вчера во второй половине дня в поселке Тсиргулийна. Женщина обещала вскоре вернуться в дом призрения, однако до сих пор не вернулась.

"Поскольку в Тсиргулийне у женщины знакомые, она может остаться у кого-то на ночлег. Также не исключено, что женщина заблудилась на обратном пути", - сказал полицейский.

Он добавил, что к настоящему моменту были проверены места, куда женщина могла пойти, в Тсиргулийне и не только. Также были проверены обочины дорог, ведущих в дом призрения, на случай, если женщина попала в беду в зимнем холоде и без необходимых лекарств.

"Если Ирене находится в гостях, просим сообщить об этом в полицию. Также просим быть внимательными, если вы увидите на свежем снегу подозрительные следы. Если женщина заблудилась, эти следы могут помочь ее найти", - отметил Кываск.