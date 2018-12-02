Галерея: пьяного мужчину спасли из горящего дома

Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже вырывалось из крыши. Поскольку дом находился в сторону от дороги, спасателям пришлось растянуть шланг на расстояние сто метров.

Спасатели вывели из дома пьяного мужчину, которого скорая помощь отвезла в больницу.