Вс, 2.12.2018
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  • Галерея: пьяного мужчину спасли из горящего дома

Галерея: пьяного мужчину спасли из горящего дома

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Сегодня в 8.20 в Центр тревоги сообщили, что в доме на улице Пийри в Вильянди случился пожар, передает Sakala.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже вырывалось из крыши. Поскольку дом находился в сторону от дороги, спасателям пришлось растянуть шланг на расстояние сто метров.

Спасатели вывели из дома пьяного мужчину, которого скорая помощь отвезла в больницу.

Точная причина возгорания устанавливается, однако есть основание полагать, что в доме развели костер, чтобы согреться. Очевидно, дом был заброшенный.

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