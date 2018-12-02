Галерея: пьяного мужчину спасли из горящего дома
2 декабря 2018, 13:55
Сегодня в 8.20 в Центр тревоги сообщили, что в доме на улице Пийри в Вильянди случился пожар, передает Sakala.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже вырывалось из крыши. Поскольку дом находился в сторону от дороги, спасателям пришлось растянуть шланг на расстояние сто метров.
Спасатели вывели из дома пьяного мужчину, которого скорая помощь отвезла в больницу.
Точная причина возгорания устанавливается, однако есть основание полагать, что в доме развели костер, чтобы согреться. Очевидно, дом был заброшенный.