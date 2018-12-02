Отпустить нельзя оставить: неопознанных нелегалов выкидывают на улицу

Нелегалы, которых не удается опознать, не могут остаться в Эстонии на законных основаниях, но и уехать из страны, теоретически, тоже не могут.

По словам руководителя бюро гражданства и международной защиты Департамента гражданства и миграции Кристийны Райдла-Пухм, больше всего в центре находится иммигрантов, которые просят убежища и чью личность или старану происхождения необходимо установить. В центр помещают тех нелегалов, которые могут сбежать или укрываются от подготовки к высылке.

Райдла-Пухм отметила, что хотя в центре большинство нелегалов просят убежища, тем неменее среди иностранцев, которые просят в Эстонии укрытия, задержанию подлежит только малая часть – в основном беженцы имеют документы и не представляют опасноти.

В то же время находящиеся в центре задержания люди используют всяческие ухищрения, чтобы их не могли выслать, например, уничтожают свои паспорта.

Несколько недель назад, по данным Postimees, нелегал из Узбекистана на глазах сотрудника Департамента гражданства и миграции испортил свой паспорт, надеясь избежать высылки.

«Говоря конкретно об этой теме, не называя имен, могу сказать, что у нас есть копия его паспорта, на основании которой мы при необходимости можем официально его опознать» - рассказала Райдла-Пухм. Она добавила, что сейчас решить вопрос с данными нелегалом невозможно, поскольку он обратился в ЕСПЧ, который выдал запрет на его высылку.

«Мы должны дождаться мнения ЕСПЧ по поводу его жалобы и тогда сможем действовать дальше»,- объяснила чиновница.

По ее словам, беженцы редко сами уничтожают свои документы. Чаще они приходят в центр уже без документов, говорят, что паспорта не было или потеряли. «У нас как раз недавно был случай, когда человек сказал нам, что закопал паспорт у границы. Мы искали его, но не нашли», - рассказала специалист.

Когда нелегалы понимают, что отсутствие документа делает их жизнь сложнее, а процесс идентификации более долгим, то паспорта начинают находиться.

Если личность и страну происхождения нелегала установить не удается, то и выслать его невозможно. «Мы не можем выслать человека без документа. Мы должны все же суметь опознать его. Иногда мигрант заявляет, что он из одной страны, а потом выясняется, что из другой. Мы не можем отправить его в чужую страну, мы должны выяснить, откуда он родом», - пояснила Райдла-Пухм.

В то же время, согласно закону, иностранцев нельзя удерживать в центре дольше 18 месяцев. Можно, конечно, подать ходатайство о задержании иммигранта на следующие 18 месяцев, но после двух сроков оснований для задержания больше не будет.