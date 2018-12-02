Отпустить нельзя оставить: неопознанных нелегалов выкидывают на улицу

В Эстонии существует центр задержания (KPK), в котором находятся нелегальные иммигранты, ожидающие высылки в свою страну, но не всех из них можно выслать на законных основаниях, пишет Postimees.
Нелегалы, которых не удается опознать, не могут остаться в Эстонии на законных основаниях, но и уехать из страны, теоретически, тоже не могут.
По словам руководителя бюро гражданства и международной защиты Департамента гражданства и миграции Кристийны Райдла-Пухм, больше всего в центре находится иммигрантов, которые просят убежища и чью личность или старану происхождения необходимо установить. В центр помещают тех нелегалов, которые могут сбежать или укрываются от подготовки к высылке.
Райдла-Пухм отметила, что хотя в центре большинство нелегалов просят убежища, тем неменее среди иностранцев, которые просят в Эстонии укрытия, задержанию подлежит только малая часть – в основном беженцы имеют документы и не представляют опасноти.
В то же время находящиеся в центре задержания люди используют всяческие ухищрения, чтобы их не могли выслать, например, уничтожают свои паспорта.
Несколько недель назад, по данным Postimees, нелегал из Узбекистана на глазах сотрудника Департамента гражданства и миграции испортил свой паспорт, надеясь избежать высылки.
«Говоря конкретно об этой теме, не называя имен, могу сказать, что у нас есть копия его паспорта, на основании которой мы при необходимости можем официально его опознать» - рассказала Райдла-Пухм. Она добавила, что сейчас решить вопрос с данными нелегалом невозможно, поскольку он обратился в ЕСПЧ, который выдал запрет на его высылку.
«Мы должны дождаться мнения ЕСПЧ по поводу его жалобы и тогда сможем действовать дальше»,- объяснила чиновница.
По ее словам, беженцы редко сами уничтожают свои документы. Чаще они приходят в центр уже без документов, говорят, что паспорта не было или потеряли. «У нас как раз недавно был случай, когда человек сказал нам, что закопал паспорт у границы. Мы искали его, но не нашли», - рассказала специалист.
Когда нелегалы понимают, что отсутствие документа делает их жизнь сложнее, а процесс идентификации более долгим, то паспорта начинают находиться.
Если личность и страну происхождения нелегала установить не удается, то и выслать его невозможно. «Мы не можем выслать человека без документа. Мы должны все же суметь опознать его. Иногда мигрант заявляет, что он из одной страны, а потом выясняется, что из другой. Мы не можем отправить его в чужую страну, мы должны выяснить, откуда он родом», - пояснила Райдла-Пухм.
В то же время, согласно закону, иностранцев нельзя удерживать в центре дольше 18 месяцев. Можно, конечно, подать ходатайство о задержании иммигранта на следующие 18 месяцев, но после двух сроков оснований для задержания больше не будет.
Поскольку такой иностранец по-прежнему остается нелегалом, то работать в Эстонии он не может, и его, по сути, выкидывают на улицу. «Мы советовали им обратиться в приюты для бездомных, у некоторых здесь есть друзья или знакомые, которые могут их на время приютить», - рассказала специалист. По ее словам, у Департамента полиции и погранохраны нет возможности обеспечивать таким людям жилье и питание.
После того, как иностранца отправили на улицу, у него есть два варианта: начать добывать средства криминальным путем (потому что на работу его не возьмут – у него нет права работать) или уехать из страны без документов, надеясь, что в другом государстве ему удастся укрыться от властей.
Если нелегал, проживший два периода в эстонском центре задержания, будет пойман и по отпечаткам пальцев опознан властями другой страны, его снова вышлют в Эстонию. Это произойдет в том случае, если он ходатайствовал об убежище именно в Эстонии. Такой нелегал, с точки зрения Европы, находится в зоне отвественности Эстонии, но местные законы не устанавливают, как власти должны действовать.
По словам Райдла-Пухм, все попавшие на улицу из центра задержания иностранцы все-таки тайно покинули Эстонию: «Они продвигаются дальше. Мы знаем, что они уходят в Швецию, Германию, Бельгию, Францию. Они, так сказать, доводят тут свою миссию до конца и уезжают в другие страны, в которые они, возможно, изначально хотели попасть и где у них есть своя община или семья».
Чиновница подвердила, что есть и такие, кого другие государства возвращали в Эстонию. Если эти люди просят предоставить им убежище и в другом государстве, то, согласно Дублинскому постановлению, их сразу высылают в Эстонию, и весь процесс начинается сначала.
Райдла-Пухм признает, что это замкнутый круг и нужно найти решение этой проблемы: «Это даже не зона отвественности Минсоцдел, а более широкий политический вопрос, что мы должны делать. Это проблема не только Эстонии».
Нелегалы есть на улицах как Европы, так и США. Если они не попадаются на глаза властям, то живут так многие годы.
Решить проблему, считает чиновница, можно только при сотрудничестве стран: «Есть страны, которые не очень заинтересованы в том, чтобы их граждане массово возвращались домой».