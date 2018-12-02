Ратас: произошедшее за последние недели в Эстонии искренне печалит меня

«Произошедшее за последние недели в обществе Эстонии искренне печалит меня. Толкать, избивать, проявлять ненависть к ближнему своему совсем не свойственно нашим людям. И все же как-то незаметно все это стало обычным для мнения жителей Эстонии, заголовков газет, комментариев в социальных сетях и, что самое грустное — для их поступков», — написал Ратас в социальных сетях.

«Я уверен, что ударившие другого человека люди, а также те, кто их поддержал, испытывают сердечное раскаяние. Никто из нас не пожелал бы подобного обращения ни себе, ни своим близким. Если кто-то в нашем обществе испытывает потребность прибегнуть к насилию и другие готовы его поддержать, значит, мы недостаточно хорошо справились со своей воспитательной задачей. Нам всем есть над чем задуматься», — написал Ратас.