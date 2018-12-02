Так из бизнес-зданий самым популярным адресом является находящийся в Ülemiste City Сепапая,6, где в здании площадью 984 квадратных метров зарегистрировано 2113 предприятий, что означает, что в распоряжении каждой фирмы находится площадь в половину квадратного метра.
Следующий самый популярный адрес находится в центре города на Нарвском шоссе,5, где зарегистрированы 1759 предприятий, из которых 67 являются должниками по налогам.
На третьем месте со 1048 предприятиями находится адрес бульвар Рявала, 8, где 203 фирмы - это должники, то есть каждая пятая, является должником по налогам.
В первую десятку адресов также вошли Роозикрантси,2 с 752 предприятиями (из них пять — должники по налогам), Нарвское шоссе,7, где зарегистрированы 654 предприятия (из них десять — должники по налогам), Торнимяэ,5 с 633 предприятиями (в том числе 54 должника по налогам), Лаки,30, где официально находится 571 предприятие (четыре должника по налогам), Ахтри, 12 с 526 предприятиями (семь должников по налогам), бульвар Ряннаку, 12 с 478 предприятиями (семь должников по налогам) и первую десятку бизнес-центров замыкает Торнимяэ,7 с 469 зарегистрированными предприятиями (из них 23 — должники по налогам).