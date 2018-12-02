В первую десятку адресов также вошли Роозикрантси,2 с 752 предприятиями (из них пять — должники по налогам), Нарвское шоссе,7, где зарегистрированы 654 предприятия (из них десять — должники по налогам), Торнимяэ,5 с 633 предприятиями (в том числе 54 должника по налогам), Лаки,30, где официально находится 571 предприятие (четыре должника по налогам), Ахтри, 12 с 526 предприятиями (семь должников по налогам), бульвар Ряннаку, 12 с 478 предприятиями (семь должников по налогам) и первую десятку бизнес-центров замыкает Торнимяэ,7 с 469 зарегистрированными предприятиями (из них 23 — должники по налогам).