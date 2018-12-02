Дискуссия на радио: санкции против России слабы и еще больше сплотили россиян

Рууссаар отметил, что произошедшее неделю назад в Керченском проливе, крайне серьезно. «И президент Эстонии, и Рийгикогу выступили с заявлениями, призвав Запад к действиям. С внутриполитической точки зрения это звучит, конечно же, очень хорошо, но для стран НАТО и на юг от Эстонии ее голос все же остается неуслышанным», - признал Рууссаар.

Киммель отметил, что с выступлениями выступают все, и Европейский Союз призвал к заявлениям, все высказывают сильную тревогу и озабоченность по тому поводу, что так произошло — и призывают к решению проблемы. «В то же время, как только разговор доходит до перехода к конкретным делам, например, до решения усилить санкции в отношении России, так сразу же начинается противостояние», - подчеркнул Киммель.

По мнению Рууссара, дело не в усилении санкций, а в том, что ныне действующие санкции в отношении России слишком слабы.

Киммель отметил, что картина уже привычная — Кремль и президент России Владимир Путин действует, Запад принимает заявления в связи с этим, и вместе с тем очевидно, что Кремль прост игнорирует эти выступления.

Хельдур Меэритс добавил, что на самом деле, остается впечатление, что единство ЕС на самом деле не так уж велико и сильно.

Рууссаар согласился с тем, что единая позиция ЕС действительно невелика и слаба, но и введенные в отношении России санкции тоже невелики и слабы. «Они в какой-то мере влияют на Россию, они сказываются на ее экономическом положении, но на самом деле не особенно жестко и не существенно», - пояснил Рууссаар.

Меэритс напомнил, что США пытались ввести различные санкции в отношении Ирана и Персии, но одними только экономическими санкциями такие крупные экономики мира принудить к чему-либо невозможно.