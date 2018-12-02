Порошенко призвал ФРГ и НАТО усилить военное присутствие в Черном море

"Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию", - подчеркнул украинский президент. Порошенко также призвал ужесточить санкции против Москвы. "Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", - сказал он.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в ответ на предложение Порошенко направить корабли альянса в Черное море сказала, что присутствие НАТО в регионе и так уже значительное. Глава МИД ФРГ Хайко Мас также ответил отказом. "Я понимаю обеспокоенность Украины. Действия российских кораблей были несоразмерными и не имели никаких правовых оснований. Чего мы, однако, не хотим, так это милитаризации данного конфликта, мы хотим политического процесса", - пояснил он.