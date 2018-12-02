Вс, 2.12.2018
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  • Мужчина, которого спасатели вынесли из горящей квартиры, умер в больнице

Мужчина, которого спасатели вынесли из горящей квартиры, умер в больнице

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Дом, в котором вспыхнул пожар.

ФОТО: Indrek Sarapuu

В субботу вечером в многоквартирном доме в Пыльва вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Спасатели получили вызов в 19:06 на улицу Кяйси в двухэтажный многоквартирный дом, где из одной квартиры на первом этаже валил дым.

Когда спасатели прибыли, жильцы уже покинули дом, но дверь квартиры, где вспыхнул пожар, была закрыта. Спасатели выломали дверь и в 19:12 вынесли мужчину, которого передали скорой помощи.

Пострадавший был сначала доставлен в Пыльваскую больницу, откуда его перенаправили в Клинику Тартуского университета. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.

Причины возникновения пожара выясняются. По предварительным данным, причиной могло стать небрежное отношение с открытым огнем.

Дом, в котором вспыхнул пожар.

ФОТО: Indrek Sarapuu

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