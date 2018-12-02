Мужчина, которого спасатели вынесли из горящей квартиры, умер в больнице

Спасатели получили вызов в 19:06 на улицу Кяйси в двухэтажный многоквартирный дом, где из одной квартиры на первом этаже валил дым.

Когда спасатели прибыли, жильцы уже покинули дом, но дверь квартиры, где вспыхнул пожар, была закрыта. Спасатели выломали дверь и в 19:12 вынесли мужчину, которого передали скорой помощи.

Пострадавший был сначала доставлен в Пыльваскую больницу, откуда его перенаправили в Клинику Тартуского университета. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.

Причины возникновения пожара выясняются. По предварительным данным, причиной могло стать небрежное отношение с открытым огнем.