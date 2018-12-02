В Тбилиси тысячи человек протестуют против результатов выборов президента

В Тбилиси в воскресенье, 2 декабря, проходит массовая акция протеста против итогов президентских выборов, прошедших в конце ноября. На проспекте Руставели перед зданием парламента собрались несколько тысяч человек. Демонстрацию организовали представители оппозиционного объединения "Сила в единстве", которое отказывается признавать Саломе Зурабишвили победительницей голосования и требует проведения досрочных парламентских выборов, передает Deutsche Welle.
Полиция перекрыла автомобильное движение на проспекте Руставели. Перед зданием парламента установлены сцена, экран и усилители звука. О проведении демонстрации несколько дней назад объявил соперник Зурабишвили по предвыборной гонке, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили Григол Вашадзе. Он считает, что в день голосования имели место фальсификации, давление на избирателей и подкуп.
Оппозиция намерена оспаривать итоги выборов в суде
На митинге Вашадзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" утратила доверие народа, и оппозиция "не отступит до тех пор, пока не добьется своей цели", но будет действовать только в соответствии с законом и не допустит применения физического насилия.
Политик предложил правительству создать рабочую группу для обсуждения, в частности, изменений в избирательное право, которые позволят "исключить использование административных ресурсов в ходе предвыборной кампании и возможность фальсификаций". Оппозиция намерена подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов и ждет ответа правительства на свои требования до 16 декабря.
Независимого кандидата Зурабишвили поддерживала правящая партия
В конце ноября на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей, а Григол Вашадзе - 40,48 процента. Это были последние выборы президента Грузии, проведенные путем прямого голосования. В 2017 году в конституцию были внесены изменения, которые значительно урезали права и полномочия главы государства, и в будущем его будут избирать 300 членов избирательной коллегии.