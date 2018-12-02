В Тбилиси тысячи человек протестуют против результатов выборов президента

Полиция перекрыла автомобильное движение на проспекте Руставели. Перед зданием парламента установлены сцена, экран и усилители звука. О проведении демонстрации несколько дней назад объявил соперник Зурабишвили по предвыборной гонке, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили Григол Вашадзе. Он считает, что в день голосования имели место фальсификации, давление на избирателей и подкуп.

Оппозиция намерена оспаривать итоги выборов в суде

На митинге Вашадзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" утратила доверие народа, и оппозиция "не отступит до тех пор, пока не добьется своей цели", но будет действовать только в соответствии с законом и не допустит применения физического насилия.

Политик предложил правительству создать рабочую группу для обсуждения, в частности, изменений в избирательное право, которые позволят "исключить использование административных ресурсов в ходе предвыборной кампании и возможность фальсификаций". Оппозиция намерена подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов и ждет ответа правительства на свои требования до 16 декабря.

Независимого кандидата Зурабишвили поддерживала правящая партия