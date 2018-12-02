Высшая военная школа почтила память павших при подавлении декабрьского путча кадетов.

«Торжественное построение в память о кадетах военного училища, пожертвовавших своей жизнью при подавлении попытки государственного переворота 1 декабря — это наименьшее, что мы можем сделать, чтобы почтить подвиг героев. Это трагическое и вместе с тем возвышенное событие возвращает нас к событиям прошлого и призывает осмыслить нынешние опасности, сохранять готовность бороться за свободу нашей страны и своего народа», — передала BNS слова начальника школы Эркки Рооснурма пресс-служба Главного штаба Сил обороны.

На мемориальной церемонии прошла утренняя перекличка кадетов, где также прозвучали имена четырех погибших кадетов, которые символически навсегда включены в список высшей военной школы, передал главный штаб Сил обороны.

На построении выступили глава высшей военной школы майор Эркки Рооснурм и старший капеллан майор Айвар Сарапик.

После построения кадеты посетили музей Тондиской военной школы, Эстонский военный музей и Минную гавань. Вслед за тем были возложены венки на могилы погибших кадетов на таллиннском кладбище Рахумяэ, йыгеваском кладбище Лайусевялья, кладбище Вастселийна и кладбище Тартуского гарнизона в Раади.

Одновременно с проходившим в Таллинне построением в фойе главного здания объединенных учебных заведений Сил обороны зажгли свечи у посвященной кадетам мемориальной доски, там же выставили почетный караул.

Тондиская военная школа была первым военным объектом, на который напали коммунисты во время путча 1 декабря 1924 года. Целью коммунистов было занять основные учреждения столицы, а затем захватить власть во всей стране и впустить советские войска. Несмотря на неожиданное нападение попытка переворота провалилась, но при защите военной школы погибли кадеты Арнольд Аллебрас, Александр Тедер, Александр Томберг и Август Удрас.