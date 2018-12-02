Картина дня: тяжелая авария в Тарту, пожар в часовне на кладбище Лийва и ситуация с неопознанными нелегалами

Галерея: только получивший права юноша устроил тяжелую аварию, пострадали пятеро

Вчера вечером в 19.43 на улице Раудтеэ 100, Тарту, произошла авария, в ходе которой 18-летний юноша за рулем легкового автомобиля Audi 80 потерял управление на заснеженной дороге, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле находилось пять человек, скорая помощь доставила их. Читайте далее...

Галерея: на таллиннском кладбище загорелась часовня

Сегодня утром в Нымме, Таллинн, загорелся чердак часовни, находящейся на кладбище Лийва. Читайте далее...

Осторожно, Первый канал: журналисты программы "Время" пытались попасть на секретную базу в Британии. Чем это обернулось?

Появление съемочной группы Первого канала российского телевидения возле военного объекта в графстве Беркшир стало причиной секретного предупреждения, разосланного министерством обороны британским военным. Читайте далее...

Шторм в Балтийском море: ветер поднял волны высотой 12 метров

Последние два дня в акватории Балтийского моря, особенно в северных частях, бушевал штормовой ветер. Читайте далее...

G20: Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились отложить торговую войну

Государственное телевидение КНР в воскресенье объявило, что на рабочей встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе было решено не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года. Читайте далее...

Завтра вступает в силу Регламент об отмене геоблокировки

С 3 декабря в Эстонии вступает в силу принятый ранее парламентом Эстонии и включенный в эстонское законодательство Регламент об отмене геоблокировки, пишет BNS со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу. Читайте далее...

Эстония стала второй с конца в важном рейтинге

Эстония по объему повторного использования пластиковой тары занимает в Европейском Союзе предпоследнее место, сообщает статистическая служба ЕС Евростат, отмечая, что в несомненных лидерах в этой области сейчас Литва. По этим показателям Эстония существенно отстает и от Латвии. Читайте далее...

Ушедшая из дома призрения женщина нашлась

Сегодня полиция просила помощи в поисках 67-летней Ирене, которая первого декабря ушла в неизвестном направлении из дома призрения в деревне Паю, Валгамаа. ​Через несколько часов полиция сообщила, что работник дома призрения заметил в Тсоору разыскиваемую женщину. С ней все в порядке. Читайте далее...

Галерея: пьяного мужчину спасли из горящего дома

Сегодня в 8.20 в Центр тревоги сообщили, что в доме на улице Пийри в Вильянди случился пожар. Читайте далее...

Отпустить нельзя оставить: неопознанных нелегалов выкидывают на улицу

В Эстонии существует центр задержания (KPK), в котором находятся нелегальные иммигранты, ожидающие высылки в свою страну, но не всех из них можно выслать на законных основаниях. Читайте далее...

Ратас: произошедшее за последние недели в Эстонии искренне печалит меня