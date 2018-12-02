Картина дня: тяжелая авария в Тарту, пожар в часовне на кладбище Лийва и ситуация с неопознанными нелегалами

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Галерея: только получивший права юноша устроил тяжелую аварию, пострадали пятеро
Вчера вечером в 19.43 на улице Раудтеэ 100, Тарту, произошла авария, в ходе которой 18-летний юноша за рулем легкового автомобиля Audi 80 потерял управление на заснеженной дороге, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле находилось пять человек, скорая помощь доставила их. Читайте далее...
Галерея: на таллиннском кладбище загорелась часовня
Сегодня утром в Нымме, Таллинн, загорелся чердак часовни, находящейся на кладбище Лийва. Читайте далее...
Осторожно, Первый канал: журналисты программы "Время" пытались попасть на секретную базу в Британии. Чем это обернулось?
Появление съемочной группы Первого канала российского телевидения возле военного объекта в графстве Беркшир стало причиной секретного предупреждения, разосланного министерством обороны британским военным. Читайте далее...
Шторм в Балтийском море: ветер поднял волны высотой 12 метров
Последние два дня в акватории Балтийского моря, особенно в северных частях, бушевал штормовой ветер. Читайте далее...
G20: Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились отложить торговую войну
Государственное телевидение КНР в воскресенье объявило, что на рабочей встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе было решено не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года. Читайте далее...
Завтра вступает в силу Регламент об отмене геоблокировки
С 3 декабря в Эстонии вступает в силу принятый ранее парламентом Эстонии и включенный в эстонское законодательство Регламент об отмене геоблокировки, пишет BNS со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу. Читайте далее...
Эстония стала второй с конца в важном рейтинге
Эстония по объему повторного использования пластиковой тары занимает в Европейском Союзе предпоследнее место, сообщает статистическая служба ЕС Евростат, отмечая, что в несомненных лидерах в этой области сейчас Литва. По этим показателям Эстония существенно отстает и от Латвии. Читайте далее...
Ушедшая из дома призрения женщина нашлась
Сегодня полиция просила помощи в поисках 67-летней Ирене, которая первого декабря ушла в неизвестном направлении из дома призрения в деревне Паю, Валгамаа. Через несколько часов полиция сообщила, что работник дома призрения заметил в Тсоору разыскиваемую женщину. С ней все в порядке. Читайте далее...
Галерея: пьяного мужчину спасли из горящего дома
Сегодня в 8.20 в Центр тревоги сообщили, что в доме на улице Пийри в Вильянди случился пожар. Читайте далее...
Отпустить нельзя оставить: неопознанных нелегалов выкидывают на улицу
В Эстонии существует центр задержания (KPK), в котором находятся нелегальные иммигранты, ожидающие высылки в свою страну, но не всех из них можно выслать на законных основаниях. Читайте далее...
Ратас: произошедшее за последние недели в Эстонии искренне печалит меня
Премьер-министр Юри Ратас в обращении по случаю начала Адвента — времени ожидания Рождества — выступил в социальных сетях с комментарием по поводу недавних событий на Тоомпеа, где участники митинга EKRE избили евродепутата Индрека Таранда, а также общественной реакции на происшествие. Читайте далее...
На трех таллиннских адресах зарегистрированы 5000 предприятий
В Таллинне бросаются в глаза десяток адресов, на которых зарегистрированы сотни, а в некоторых случаях и тысячи предприятий. Читайте далее...
Порошенко призвал ФРГ и НАТО усилить военное присутствие в Черном море
На фоне военного инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко призвал Германию и другие страны НАТО увеличить военно-морское присутствие в Черном море. "Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", - заявил он в интервью изданиям немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 2 декабря. Читайте далее...
На шоссе Таллинн-Нарва машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу
Сегодня в 13:25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Ида-Вирумаа, в деревне Тырвайыэ, на 205-м километре шоссе Таллинн-Нарва. Читайте далее...
Мужчина, которого спасатели вынесли из горящей квартиры, умер в больнице
В субботу вечером в многоквартирном доме в Пыльва вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Читайте далее...
Галерея: в Таллинне на Ратушной площади зажгли первую свечу Адвента
Первая свеча Адвента сегодня, 2 декабря, была зажжена на городской елке. Читайте далее...
В Тбилиси тысячи человек протестуют против результатов выборов президента
В Тбилиси в воскресенье, 2 декабря, проходит массовая акция протеста против итогов президентских выборов, прошедших в конце ноября. На проспекте Руставели перед зданием парламента собрались несколько тысяч человек. Демонстрацию организовали представители оппозиционного объединения "Сила в единстве", которое отказывается признавать Саломе Зурабишвили победительницей голосования и требует проведения досрочных парламентских выборов. Читайте далее...