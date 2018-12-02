Рууссаар: от обращения к теме миграции выиграли все политические партии

Внутреннюю политику Эстонии на минувшей неделе определил вопрос одобрения рамочного соглашения ООН по миграции в Рийгикогу, при этом от обращения к этой тематике выиграли все партии — признал в воскресенье в передаче «Полдень» на радио «Куку» известный эстонский журналист Айнар Рууссаар, пишет BNS.
«Можно сказать, что от обращения к тематике миграционного кризиса на прошлой неделе выиграли все. Все получили свои очки, хоть социал-демократы, в определенной мере, выиграли меньше всех», - отметил Рууссаар.
«Центристская партия набрала очки за то, что не должна была проводить в правительстве это никому не удобное голосование в правительстве, будучи правящей партией; партия «Отечество» сохранила свои позиции и со своими убеждениями осталась в правительстве; Партия реформ хотела всех обставить и сделала это, не приняв участие в голосовании. В свете конфликта между EKRE и Индреком Тарандом соцдемы получили достаточно много пространства на страницах газет и в эфире радио и телевидения», - отметил Рууссаар.
Участник передачи, предприниматель Хельдур Меэритс напомнил, что по данным Института общественных исследований противников рамочного соглашения в Эстонии почти в два раза больше, чем сторонников.
«Интересно, что только среди избирателей соцдемов сторонников соглашения было отчетливо больше, чем противников. Поддержка соглашению среди избирателей Партии реформ и Свободной партии была более или менее пятьдесят на пятьдесят, и среди избирателей всех остальных партий четко против. Так что все получили, что хотели — соцдемы сумели подтвердить своим избирателям, что они проводят правильную политику, то же сумели сообщить своему электорату и консерваторы из EKRE», - подвел итог Меэритс.