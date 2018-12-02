Космонавты снимут часть обшивки с "Союза МС-09" для выяснения причин появления отверстия внутри корабля

"11 декабря выход. Основная цель выхода - на "Союзе МС-09" изъять часть противометеоритной защиты, которую, возможно, коснулось сверло, и вернуть эту часть защиты на Землю. Для этого разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос - это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи, если у нас на это хватит времени", - передает "Интерфакс" слова Кононенко.

Он отметил, что после прибытия на Международную космическую станцию у нынешнего и нового экипажей будет напряжённый график из-за необходимости выполнить большой объём работы, так как результаты ряда экспериментов необходимо будет доставить на Землю экипажем, покидающим МКС 20 декабря.

"После нашей стыковки с МКС, у нас будет немножко удлиненный день, он будет продолжаться, такой большой рабочий день, вплоть до 20 декабря, потому что нужно сделать объем экспериментов, которые будут возвращены экипажем Сергея (Прокопьева - ИФ). Плюс в этот промежуток, на 11 декабря, запланирован выход в открытый космос", - сказал Кононенко.

В свою очередь, ещё один член экипажа, канадский астронавт Давид Сен-Жак сообщил, что проведёт ряд экспериментов, связанных с телемедициной и проблемами оказания помощи людям на орбите.

"Я по профессии врач и работаю давно в маленькой деревне в северной части Канады. Этот опыт очень важен для меня, потому что оказать медицинскую помощь на орбите, когда пациент далеко от Земли - это проблема. Телемедицина, эксперименты для меня очень интересны. И большая часть экспериментов по линии Канадского космического агентства будут касаться телемедицины", - сказал астронавт.

Также он будет изучать влияние невесомости на человека.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В NASA, в свою очередь, заявили, что выводы Роскосмоса "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты Роскосмоса и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Между тем Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американскую сторону в возникновении отверстия.

20 ноября исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что фрагмент обшивки корабля "Союз МС-09", в котором в конце августа было обнаружено повреждение, доставит на Землю для изучения российский космонавт Сергей Прокопьев при возвращении нынешнего экипажа МКС.

"С экипажем, который вернётся. У нас других вариантов нет. Когда будет возвращаться Прокопьев, он и вернёт", - сказал Крикалёв, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли уточнил, что эксперты ожидают фрагменты обшивки бытового отсека "Союза", который после отстыковки от МКС перед входом в атмосферу отсоединится от спускаемого аппарата и сгорит, что не позволит изучить поврежденные элементы.