«Чтобы любовь восторжествовала над ненавистью»: Осиновский обратился за помощью к церквям Эстонии

Осиновский в своем обращении вспомнил, как в 2015 году в связи с кризисом беженцев Союз Церквей Эстонии опубликовал человечное и понятное мнение об отношении к принятию беженцев, поэтому он попросил помощи церквей и в споре о миграционном соглашении ООН.

По словам политика, дебаты о миграционном соглашении ООН вывели Эстонию из рамок цивилизованного демократического обсуждения.

Rus.Postimees публикует обращение Евгения Осиновского в неизменном виде:

Уважаемый Совет Церквей Эстонии!

Разрешите мне от лица Социал-демократической партии в первый день рождественского месяца пожелать всем вашим членам прекрасного Адвента!

Обращаюсь к вам, беспокоясь об Эстонии. В последние недели мы стали свидетелями того, как политические разногласия по одиночному вопросу начали порождать в обществе страх и злобу. Я убежден, что демократия означает наличие разных мнений, дискуссию и жаркие споры, но также и уважительное отношение к ближнему. Дебаты о миграционном соглашении ООН вывели Эстонию из рамок цивилизованного демократического обсуждения.

С теплотой вспоминаю, как в 2015 году в связи с кризисом беженцев Союз Церквей Эстонии опубликовал человечное и понятное мнение «Об отношении к принятию беженцев». Сегодня же в нашем обществе вызывает напряжение документ ООН, связанный с миграцией людей, который призван не разделять народы и общества, а направлять нас к большему сотрудничеству.

Доктор теологии Йоханн-Христьян Пыдер написал в недавней колонке в Postimees «Почему церкви поддерживают миграционное соглашение» следующее: «На прошедшей в сентябре конференции Римско-католической церкви и Всемирного союза церквей, посвященной теме миграции, было заявлено, что миграционное соглашение ООН, подготовленное при активном участии церквей, должно найти всемирное применение, чтобы прекратить ксенофобию и расизм в отношении мигрантов и беженцев. Сам Папа неоднократно подчеркивал значимость соглашения ООН и призывал больше работать в этом направлении».

Совет Церквей Эстонии – хороший пример того, как между разными христианскими конфессиями было достигнуто согласие и как удается в сотрудничестве опереться на то, что объединяет церкви. Этот пример – важный опыт, которому должно поучиться все общество.

Социал-демократы разделяют являющиеся ядром христианства гуманистические ценности. Наша цель – заботящееся о ближних и миролюбивое общество – это и ваша цель. Адвент – это время ожидания и спокойствия, но также и время, когда нужно заглянуть внутрь себя. Я прошу вас, церкви, использовать свое особое, весомое слово, чтобы в это спокойное время Адвента любовь восторжествовала над ненавистью.

Желаю Рождественского мира, цитируя слова апостола Павла: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». (Гал. 5:22-23)

Евгений Осиновский