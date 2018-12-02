Видео: авиакомпания исподтишка высмеяла Трампа

По сюжету появившегося в YouTube видеоролика, Санта Клаус по ошибке отправляет список непослушных детей новозеландскому школьнику. Увидев свою фамилию и фамилии друзей в списке провинившихся, мальчик решает собрать детей со всего мира на международном саммите непослушных детей, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Во время саммита, чтобы вернуться в список хороших детей, делегаты по очереди обещают совершать добрые дела по возвращении в свою страну. Американский же мальчик начинает свою речь со слов о том, что он вовсе не непослушный и вообще самый приятный человек из всех, кого он знает. В этой сцене Air New Zealand делает отсылку к появлению Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоялась в сентябре.