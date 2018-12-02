Видео: авиакомпания исподтишка высмеяла Трампа

Авиакомпания Air New Zealand выпустила рождественскую рекламную кампанию, в которой исподтишка подшутила над президентом США Дональдом Трампом.
По сюжету появившегося в YouTube видеоролика, Санта Клаус по ошибке отправляет список непослушных детей новозеландскому школьнику. Увидев свою фамилию и фамилии друзей в списке провинившихся, мальчик решает собрать детей со всего мира на международном саммите непослушных детей, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
Представитель США прибывает на встречу в красной кепке с надписью Make Christmas Great Again («Вернем Рождеству былое величие») в стиле кепки Дональда Трампа Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»).
Во время саммита, чтобы вернуться в список хороших детей, делегаты по очереди обещают совершать добрые дела по возвращении в свою страну. Американский же мальчик начинает свою речь со слов о том, что он вовсе не непослушный и вообще самый приятный человек из всех, кого он знает. В этой сцене Air New Zealand делает отсылку к появлению Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоялась в сентябре.
После обещания ребенка из Новой Зеландии быть добрее к Австралии добрые дела перевешивают непослушания, и дети празднуют победу.