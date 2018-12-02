Фото: эстонские рыбаки рискуют жизнью ради улова
2 декабря 2018, 19:40
Три дня назад Спасательный департамент предупредил, что хотя на водоемах появился лед, он слабый и не может выдержать человека. Несмотря на предупреждение, сегодня, 2 декабря, на нескольких водоемах Эстонии можно было наблюдать рыбаков.
Департамент с целью защиты жизни людей запретил выход на лед пешком и выезд на моторно-транспортных средствах до тех пор, пока это не станет безопасным.
Пограничники изучают состояние льда, и когда он станет толще, сообщат об этом. Для человека выходить на лед безопасно, если толщина ледяного покрова составляет семь-десять сантиметров.