Вс, 2.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

Фото: эстонские рыбаки рискуют жизнью ради улова

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Три дня назад Спасательный департамент предупредил, что хотя на водоемах появился лед, он слабый и не может выдержать человека. Несмотря на предупреждение, сегодня, 2 декабря, на нескольких водоемах Эстонии можно было наблюдать рыбаков.

Департамент с целью защиты жизни людей запретил выход на лед пешком и выезд на моторно-транспортных средствах до тех пор, пока это не станет безопасным.

Пограничники изучают состояние льда, и когда он станет толще, сообщат об этом. Для человека выходить на лед безопасно, если толщина ледяного покрова составляет семь-десять сантиметров.

Рыбаки в воскресенье на реке Тянассильма.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

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