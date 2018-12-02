Порошенко обвинил Россию в попытке захватить Мариуполь и Бердянск

На фоне военного инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в попытке захватить Мариуполь и Бердянск через наземный коридор, ведущий из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым. В связи с этим он призвал Германию и другие страны НАТО увеличить военно-морское присутствие в Черном море. "Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", - заявил он в интервью изданиям немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 2 декабря.

"Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию", - подчеркнул украинский президент. Порошенко также призвал ужесточить санкции против Москвы. "Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", - сказал он.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в ответ на предложение Порошенко направить корабли альянса в Черное море сказала, что присутствие НАТО в регионе и так уже значительное. Глава МИД ФРГ Хайко Мас также ответил отказом. "Я понимаю обеспокоенность Украины. Действия российских кораблей были несоразмерными и не имели никаких правовых оснований. Чего мы, однако, не хотим, так это милитаризации данного конфликта, мы хотим политического процесса", - пояснил он.