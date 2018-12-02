Лобовое столкновение грузовика и легковушки: спасатели вырезали человека из машины

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. В ДТП пострадал находившийся в легковушке человек, которого спасателям пришлось вырезать из автомобиля.

На данный момент потерпевший уже передан медикам. Насколько известно, водитель грузовика не пострадал.