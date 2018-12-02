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  • Лобовое столкновение грузовика и легковушки: спасатели вырезали человека из машины

Лобовое столкновение грузовика и легковушки: спасатели вырезали человека из машины

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Politsei viis mehe kainenema. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Сегодня, 2 декабря, в 19:40 поступило сообщение о ДТП на 59-м км дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в волости Козе.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. В ДТП пострадал находившийся в легковушке человек, которого спасателям пришлось вырезать из автомобиля.

На данный момент потерпевший уже передан медикам. Насколько известно, водитель грузовика не пострадал.

На месте ДТП движение серьезно нарушено, полиция его регулирует и скоро для движения будет открыта одна полоса.

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