Лобовое столкновение грузовика и легковушки: спасатели вырезали человека из машины
2 декабря 2018, 20:27
Сегодня, 2 декабря, в 19:40 поступило сообщение о ДТП на 59-м км дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в волости Козе.
По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. В ДТП пострадал находившийся в легковушке человек, которого спасателям пришлось вырезать из автомобиля.
На данный момент потерпевший уже передан медикам. Насколько известно, водитель грузовика не пострадал.
На месте ДТП движение серьезно нарушено, полиция его регулирует и скоро для движения будет открыта одна полоса.