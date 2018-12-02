Галереи: по всей Эстонии зажгли рождественские огни
2 декабря 2018, 21:06
Сегодня на городских площадях по всей Эстонии торжественно зажигали первые свечи Адвента.
Мэр Таллинна Таави Аас и таллинский протоиерей Яан Таммсалу зажгли в воскресенье, 2 декабря, в 14 часов первую свечу Адвента на установленной на Ратушной площади елке.
В Тарту первую свечу Адвента зажигали мэр Урмас Клаас и пробст Тартумаа Антс Тооминг.
На центральной площади Раквере сегодня собралось много молодых семей и детей.
Смотрите, как отмечали Первый Адвент в Выру.
Праздник в Валга.
На площади в Пярну собрались Дед Морозы и Снегурочки.
В Пайде был и Дед Мороз, и концерт.
Праздник в Тырва.
В Пыльва.
В Ряпина.
А так первый Адвент отметили в Йыхви.