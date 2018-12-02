Галереи: по всей Эстонии зажгли рождественские огни

Мэр Таллинна Таави Аас и таллинский протоиерей Яан Таммсалу зажгли в воскресенье, 2 декабря, в 14 часов первую свечу Адвента на установленной на Ратушной площади елке.

В Тарту первую свечу Адвента зажигали мэр Урмас Клаас и пробст Тартумаа Антс Тооминг.

На центральной площади Раквере сегодня собралось много молодых семей и детей.

Смотрите, как отмечали Первый Адвент в Выру.

Праздник в Валга.

На площади в Пярну собрались Дед Морозы и Снегурочки.

В Пайде был и Дед Мороз, и концерт.

Праздник в Тырва.

В Пыльва.

В Ряпина.