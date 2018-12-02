Скончался давний друг Эстонии Эско Оллила

Политик, дважды министр, банковский деятель Эско Юхани Оллила родился в 1940 году в Рованиеми. В 1982-1983 годах он был министром торговли и промышленности, в 1986-1987 годах — министром финансов. Долгое время работал в Банке Финляндии, был членом правления центробанка с 1983 по 2000 год.

Эско Оллила был убежденным сторонником восстановления суверенитета Эстонии, еще в школьные годы самостоятельно изучил эстонский язык. После публикации в переводе на финский язык известнейшей в Советском Союзе книги Леннарта Мери «В воротах северного сияния» в 1974 году между Оллила и Мери завязалась переписка, а затем и дружба.

Эско Оллила поддерживал восстановление независимости Эстонии. В конце 1980-х годов он организовал в помещениях Банка Финляндии для эстонцев целый ряд встреч на высшем уровне, которые в официальной форме были бы немыслимы в то время. Он организовал также оказание финансовой помощи для развития внешних связей Эстонии в период, когда министром иностранных дел был будущий президент страны Леннарт Мери.

Когда в 1992 году Эстонию постиг крайне острый топливный кризис из-за наложенного Россией эмбарго, Эско Оллила помог организовать Эстонии топливную помощь со стороны финского государства. В частности, Оллила сумел убедить тогдашнего премьер-министра Эско Ахо предоставить Эстонии гарантии финского государства для продолжения необходимых для Эстонии поставок горючего.