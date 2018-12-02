Скончался давний друг Эстонии Эско Оллила

В Финляндии в субботу на 78 году жизни скончался давний друг Эстонии, кавалер эстонского ордена Белой Звезды второй степени Эско Оллила. Об этом BNS сообщил Европейский фонд имени Леннарта Мери.
Политик, дважды министр, банковский деятель Эско Юхани Оллила родился в 1940 году в Рованиеми. В 1982-1983 годах он был министром торговли и промышленности, в 1986-1987 годах — министром финансов. Долгое время работал в Банке Финляндии, был членом правления центробанка с 1983 по 2000 год.
Эско Оллила был убежденным сторонником восстановления суверенитета Эстонии, еще в школьные годы самостоятельно изучил эстонский язык. После публикации в переводе на финский язык известнейшей в Советском Союзе книги Леннарта Мери «В воротах северного сияния» в 1974 году между Оллила и Мери завязалась переписка, а затем и дружба.
Эско Оллила поддерживал восстановление независимости Эстонии. В конце 1980-х годов он организовал в помещениях Банка Финляндии для эстонцев целый ряд встреч на высшем уровне, которые в официальной форме были бы немыслимы в то время. Он организовал также оказание финансовой помощи для развития внешних связей Эстонии в период, когда министром иностранных дел был будущий президент страны Леннарт Мери.
Когда в 1992 году Эстонию постиг крайне острый топливный кризис из-за наложенного Россией эмбарго, Эско Оллила помог организовать Эстонии топливную помощь со стороны финского государства. В частности, Оллила сумел убедить тогдашнего премьер-министра Эско Ахо предоставить Эстонии гарантии финского государства для продолжения необходимых для Эстонии поставок горючего.
По инициативе Эско Оллила было учреждено Общество друзей Института Эстонии в поддержку деятельности института в Финляндии. Оллила был также первым составителем рапорта о будущем отношений Эстонии и Финляндии, документ был составлен в 2003 году с эстонским дипломатом Яаком Йыэрюйтом.