Еврокомиссия призывает страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

Еврокомиссия требует от шести стран Евросоюза одобрить миграционный пакт ООН накануне подписания документа 10 декабря в Марракеше.
"Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", - заявил в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в понедельник, 3 декабря, еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Пакт пока не был одобрен Австрией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехией и Словакией, пишет DW.com.
По словам еврокомиссара, отсутствие единства внутри ЕС подставит под удар серьезность намерений Брюсселя. "Если Евросоюз при подписании пакта не выступит единым фронтом, мы разочаруем и лишим уверенности наших партнеров в Африке. Кроме того, ЕС будет выглядеть слабее и подставит сам себя под удар", - отметил Аврамопулос. Он подчеркнул, что цель пакта - "поддержка безопасной и регулируемой миграции" и борьба с организованной контрабандой людьми.
Немецкий бундестаг одобрил миграционный пакт в конце ноября. Законопроект был принят после бурных дебатов. Глава МИД ФРГ Хайко Мас, христианские демократы, социал-демократы, "зеленые", Левая партия и либералы от СвДП защищали миграционный пакт ООН от критики со стороны депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
В Эстонии вызвавший много споров пакт был одобрен в Рийгикогу, поскольку правительство так и не смогло прийти к консенсусу.
Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, вызывает весьма неоднозначную реакцию мире. Этот документ должен быть официально принят на саммите ООН в Марокко в декабре. Однако целый ряд стран, в том числе, США, Австралия, Израиль, Австрия, Чехия и Словакия уже отказались присоединиться к пакту.