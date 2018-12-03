Еврокомиссия призывает страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

"Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", - заявил в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в понедельник, 3 декабря, еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Пакт пока не был одобрен Австрией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехией и Словакией, пишет DW.com.

По словам еврокомиссара, отсутствие единства внутри ЕС подставит под удар серьезность намерений Брюсселя. "Если Евросоюз при подписании пакта не выступит единым фронтом, мы разочаруем и лишим уверенности наших партнеров в Африке. Кроме того, ЕС будет выглядеть слабее и подставит сам себя под удар", - отметил Аврамопулос. Он подчеркнул, что цель пакта - "поддержка безопасной и регулируемой миграции" и борьба с организованной контрабандой людьми.

Немецкий бундестаг одобрил миграционный пакт в конце ноября. Законопроект был принят после бурных дебатов. Глава МИД ФРГ Хайко Мас, христианские демократы, социал-демократы, "зеленые", Левая партия и либералы от СвДП защищали миграционный пакт ООН от критики со стороны депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В Эстонии вызвавший много споров пакт был одобрен в Рийгикогу, поскольку правительство так и не смогло прийти к консенсусу.