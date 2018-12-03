Пн, 3.12.2018
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  • Потенциальный преемник Меркель считает отказ от строительства "Северного потока-2" слишком радикальным шагом

Потенциальный преемник Меркель считает отказ от строительства "Северного потока-2" слишком радикальным шагом

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Floating excavators prepare an underwater trench for the North Stream 2 pipeline close to Lubmin, Germany, May 15, 2018. Picture taken May 15, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

ФОТО: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и ее возможный преемник на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложения об отказе от строительства "Северного потока-2" являются чрезмерно жесткими.

В интервью ARD она отметила, что будет "слишком радикальным" отказываться от политической поддержки проекта, однако Берлин может рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который планируется получать по трубопроводу.

Она напомнила, что Россия продолжала поставлять газ ФРГ даже во времена холодной войны.

Ранее политик в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран.

В интервью ARD она заявила: "Мы должны признать, что были недостаточно жесткими, иначе Путин (президент РФ Владимир Путин - прим.) не пошел бы на такой шаг", имея в виду задержание Россией украинских кораблей в Черном море.

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