Потенциальный преемник Меркель считает отказ от строительства "Северного потока-2" слишком радикальным шагом

В интервью ARD она отметила, что будет "слишком радикальным" отказываться от политической поддержки проекта, однако Берлин может рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который планируется получать по трубопроводу.

Она напомнила, что Россия продолжала поставлять газ ФРГ даже во времена холодной войны.

Ранее политик в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран.