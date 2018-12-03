УЕФА создал третий еврокубок

Новый турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды.

Формат включает групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах и третьи места в группах Лиги Европы.

Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней – точно так же, как в Лиге Европы.

Победитель нового турнира получат путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Матчи будут проводиться по четвергам. Таким образом, Лига чемпионов по-прежнему играется по вторникам и средам, а Лига Европы и новый турнир – по четвергам.