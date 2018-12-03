Чемпиона мира избили до комы

Гвоздик нанес серию тяжелых ударов Адонису в конце 11-го раунда, и канадец не сумел удержаться на ногах. После боя он не смог пообщаться с журналистами, его сразу же отправили в больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в одной из больниц канадского Квебека, где проходил бой.

«Адонис сейчас в критическом состоянии, он в реанимации. Семья ценит заботу и поддержку всех, кто их оказал. Они с уважением просят соблюдать право на частную жизнь. Комментариев пока не будет», — написал Микел.