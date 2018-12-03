Потратившей городские деньги экс-центристке предъявили подозрение

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Кайто Пуусеппа, члену правления молодежного движение предъявлено подозрение в присвоении, а само следствие еще не завершено. «Могу лишь подтвердить, что подозреваемое лицо несколько раз вызывалось в полицию на допрос. К настоящему времени были даны лишь общие показания. По этой причине мы не можем предоставить более подробную информацию», - сообщил Пуссепп.

Еще весной Postimees писал о том, что возглавлявшая молодежное собрание Центристской партии Трийну-Лийз Паабо использовала для оплаты покупок и походов на вечеринки кредитную карточку объединения.

В связи с произошедшим в этом году Таллиннский департамент спорта и молодежи вместо запланированных 7500 евро выплатил объединению всего лишь 4000 евро. Новый созыв молодежного собрания мог ходатайствовать о получении полагающейся финансовой помощи лишь после того, как Паабо рассчитается с долгами.