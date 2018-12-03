Новый фильм Зеппельта похоронит ВАДА

Зеппельт впервые подготовил фильм при помощи влиятельного британского журналиста Ника Батлера, который теперь работает на него. Это сразу чувствуется по качеству материала и глубине анализа. Помимо мелькающих чуть ли не в каждом фильме Степановых, авторам удалось найти нового информатора по имени Андрей Сушко и американского историка русского происхождения Юрия Фельштинского.

Как таковых новых фактов представить не удалось, да это и вряд ли возможно. Все, что могли, информаторы уже давно выложили. Но вот тональность фильма нова для Зеппельта. Если раньше его агрессия была в основном направлена на российские власти, сейчас он обрушился на ВАДА и лично президента Крэйга Риди.

"Россия последовательно выполняет свои обязательства в области борьбы с допингом", – открывающая фильм цитата из речи Президента России Владимира Путина. Зеппельт объясняет: но в то же время для многих россиян информаторы являются предателями. Далее классика жанра: супруги Степановы играют с пятилетним сыном Робертом. "Мы семья, которая боролась за правду", – говорит Виталий. "Может быть, русские хотят отомстить нам", – добавляет Юлия. Представить, что этим милым людям, которые катают машинки с сыном, можно за что-то мстить, вообще сложно. Но Зеппельт напоминает: с момента скандала прошло уже четыре года, но Степановы до сих пор вынуждены скрываться и, скорее всего, никогда не смогут вернуться на родину.

Авторы направляются в Ульяновск на форум "Россия – спортивная держава", который прошел там в октябре. В кадр попадает президент Федерации бобслея России Александр Зубков, решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне лишенный двух олимпийских золотых медалей. Но это никак не помешало ему продолжать занимать место президента федерации. Зеппельт в курсе даже недавнего процесса в Московском городском суде, который сохранил за Зубковым привилегии олимпийского чемпиона. "Решение суда – это нарушение олимпийских принципов", – безапелляционно заявляет Зеппельт, хотя с юридической точки зрения это не так.

Адвокат Андрей Сушко до сих пор был известен тем, что за него вышла замуж бывшая биатлонистка сборной России Ульяна Денисова. В фильме Зеппельта он представлен как юрист и исследователь проблемы допинга в России. Сушко утверждает, что только 10 процентов регионов внесли поправки в свое законодательство, каких требовал разрекламированный Путиным Национальный антидопинговый план. По данным Зеппельта, речь идет о всего 15 регионах страны. Все остальные в своей антидопинговой политике ничего не поменяли, либо изменения косметические.

Дальше – больше. Все обвиненные и признанные виновными в употреблении допинга российские спортсмены сохранили звания заслуженных мастеров спорта. В заставке мелькают кадры награждения государственной наградой биатлонистки Ольги Вилухиной. Хотя она тут как раз ни при чем: окончательное решение суда еще не вынесено, и Вилухина имеет полное право сохранить и орден, и звание.

В распоряжении Зеппельта оказалось письмо, которое еще в апреле 2015 года президент ВАДА Крэйг Риди направил тогда еще советнику министра спорта РФ Наталье Желановой. Ничего удивительного в самом факте переписки нет: Желанова занимала пост внутри одного из комитетов ВАДА и отвечала за взаимодействие по международной линии. Но Риди пишет: "Несмотря на расследование, наше отношение к России не изменится и мы не хотим его менять".

"Разве ВАДА не близко к России после этого?" – вопрошает Зеппельт. Более того, в своем письме Риди пишет, что несколько национальных антидопинговых агентств "заставили" ВАДА начать расследование.