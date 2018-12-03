Rus.Postimees.eeТаллиннГалерея: здание горуправы Таллинна осквернили вандалыГалерея: здание горуправы Таллинна осквернили вандалыrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать3 декабря 2018, 9:04Сегодня утром перед жителями столицы открылась необычная картина: минувшей ночью здание горуправы Таллинна подверглось нападению вандалов.Вандалы разрисовали как окна, так и двери здания.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьгоруправаталлинн