Путин и саудовский принц подняли цены на нефть

Утром 3 декабря фьючерс на баррель нефти Brent с поставкой в феврале 2019 года стоил 62,5 доллара. Это на пять процентов выше уровня закрытия торгов 30 ноября (59,46 доллара). На момент публикации цена равнялась 62,4 доллара за баррель, сообщает lenta.ru.

1 декабря на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин сообщил, что достиг договоренности с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом о продлении сделки ОПЕК+. По ее условиям, страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и 11 сторонних государств, в том числе Россия обязуются сократить добычу ради достижения более высокой цены на мировом рынке.