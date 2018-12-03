В Андалусии ультраправые впервые после смерти Франко попали в парламент

Глава партии Сантьяго Абаскаль назвал произошедшее "триумфом". Лидер французских правопопулистов Марин Ле Пен поздравила в своем Twitter "друзей из Vox". Партия Vox была основана в 2013 году, она выступает против нелегальной миграции и независимости Каталонии.

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра страны Педро Санчеса получит в новом региональном парламенте Андалусии всего 33 места, а не 47, как в прошлом. Даже вместе с другими левыми партиями ИСРП не сможет сформировать правящую коалицию.

Между тем правительство Испании, представленное ИСРП, не оставляет попытки перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко. После смерти он покоится в базилике мемориального комплекса жертв гражданской войны 1936-39 годов, расположенной в Долине павших, в 52 километрах от Мадрида. По мнению правительства нынешнее захоронение "служит восхвалению диктатуры" и "наносит вред демократии".