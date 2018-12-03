На российских прилавках появится новая эстонская водка

Компания Altia Eesti AS начала экспортировать на российский рынок водку Saaremaa Vodka, являющуюся одной из главных торговых марок предприятия, сообщила в понедельник BNS пресс-служба фирмы.
Водку Saaremaa Vodka будет поставлять в Россию тамошний давний партнер Altia Group и дистрибьютор Joia.
«Altia Eesti AS прилагает значительные усилия для вывода продукции на иностранные рынки, и нам очень приятно, что наша основная торговая марка Saaremaa Vodka теперь представлена в России. Мы знаем, насколько жесткой является конкуренция на российском рынке в водочном сегменте, но эстонские продукты там всегда принимают очень тепло. Особенно, если они отличаются высоким качеством и привлекательным оформлением упаковки», - сказал коммерческий директор эстонского и латвийского подразделений Altia Eesti AS и член правления предприятия Имре Авало.
Помимо водки Saaremaa, Vodka Altia Group предлагает российским потребителям водку Koskenkorva Vodka. Входящая в концерн Nesco Group компания Joia является дистрибутором продукции Altia в России.