На российских прилавках появится новая эстонская водка

«Altia Eesti AS прилагает значительные усилия для вывода продукции на иностранные рынки, и нам очень приятно, что наша основная торговая марка Saaremaa Vodka теперь представлена в России. Мы знаем, насколько жесткой является конкуренция на российском рынке в водочном сегменте, но эстонские продукты там всегда принимают очень тепло. Особенно, если они отличаются высоким качеством и привлекательным оформлением упаковки», - сказал коммерческий директор эстонского и латвийского подразделений Altia Eesti AS и член правления предприятия Имре Авало.