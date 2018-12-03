Пн, 3.12.2018
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  • Председатель спецкомиссии Рийгикогу обсудит в США финансирование борьбы с терроризмом

Председатель спецкомиссии Рийгикогу обсудит в США финансирование борьбы с терроризмом

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Райво Аэг.

ФОТО: Liis Treimann (Postimees)

Председатель специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг находится на этой неделе с визитом в Вашингтоне, США, где примет участие в XII парламентском форуме по обеспечению безопасности разведывательной деятельности, сообщила в понедельник пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии, форум посвящен трем основным темам. «Планируется обсудить государственное и частное финансирование борьбы с терроризмом, а также угрозы, связанные с распространением информации и нарушением неприкосновенности частной жизни, – отметил Аэг. – Также в центре внимания будут вопросы кибербезопасности. С последней темой связан и актуальный вопрос о рисках, сопряженных с криптовалютой, и об их оценивании».

В ходе визита председатель комиссии также встретится с послом Эстонии в США Йонатаном Всевиовым. Темами встречи станут сотрудничество между Эстонией и США и ситуация в сфере безопасности.

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