Председатель спецкомиссии Рийгикогу обсудит в США финансирование борьбы с терроризмом

Председатель специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг находится на этой неделе с визитом в Вашингтоне, США, где примет участие в XII парламентском форуме по обеспечению безопасности разведывательной деятельности, сообщила в понедельник пресс-служба Рийгикогу.
По словам председателя комиссии, форум посвящен трем основным темам. «Планируется обсудить государственное и частное финансирование борьбы с терроризмом, а также угрозы, связанные с распространением информации и нарушением неприкосновенности частной жизни, – отметил Аэг. – Также в центре внимания будут вопросы кибербезопасности. С последней темой связан и актуальный вопрос о рисках, сопряженных с криптовалютой, и об их оценивании».
В ходе визита председатель комиссии также встретится с послом Эстонии в США Йонатаном Всевиовым. Темами встречи станут сотрудничество между Эстонией и США и ситуация в сфере безопасности.