Председатель спецкомиссии Рийгикогу обсудит в США финансирование борьбы с терроризмом

По словам председателя комиссии, форум посвящен трем основным темам. «Планируется обсудить государственное и частное финансирование борьбы с терроризмом, а также угрозы, связанные с распространением информации и нарушением неприкосновенности частной жизни, – отметил Аэг. – Также в центре внимания будут вопросы кибербезопасности. С последней темой связан и актуальный вопрос о рисках, сопряженных с криптовалютой, и об их оценивании».