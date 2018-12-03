Эстонские блогеры просят минимальную зарплату за один пост в Instagram

Специалисты утверждают, что цены профессионального уровня начинаются от 500 евро, что сейчас равняется минимальной заработной плате в Эстонии. Известные блогеры, например, Бригитте Сусанне Хунт или Хелен Адамсон просят на еще две-три сотни евро больше.