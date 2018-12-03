В Валасте взорвана смотровая площадка

«Все прошло по плану, ничто прочее от взрыва не пострадало, — подытожил Максим Сараев, руководитель проекта генподрядчика Nordpont. — Первоначально планировалось платформу поднять краном, но при ближайшем рассмотрении ситуации у нас возникло опасение, что таким образом платформа в полном сборе может упасть и затянуть с собой кран. При взрыве наши опасения подтвердились: когда срезали металл, вся платформа вместе с фундаментом устремилась вниз. То есть только фундамент и держал эту металлическую конструкцию».

«Взрывные работы в два этапа провела фирма Voglers Eesti — подготовительные работы и планирование длились примерно два месяца», — сообщил мастер-взрывник Теэле Тууна.

Максим Сараев сказал, что внизу платформу теперь будут разрезать на части, а затем краном поднимать.

На днях прибудет и последний недостающий компонент — двухметровая платформа.

«Остающуюся между лестницей и новой башней часть мы, согласно проекту, должны были отремонтировать, почистить и покрасить, а при ближайшем рассмотрении выяснилось, что восстановить ее невозможно, надо заменить новой. Два метра само по себе не большое дело, но оно требует времени — проектирование, изготовление, оцинковка, доставка на место».

Сараев сказал, что часть туристической тропы со стороны Онтика почти готова, только отсутствуют некоторые перила. Со стороны Валасте работа проведена на 60-70 процентов, в том числе обновлена и бетонная лестница, ведущая к металлической лестнице.