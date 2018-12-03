Фото: в Кадриорге ждет новых хозяев историческая вилла

В дубах Кадриорга прячется удивительная жемчужина. Бревенчатый дом, общая площадь которого составляет 303 квадратных метра, имеет богатую историю.

ФОТО: KV.EE

Изумительный дом находится на участке площадью 484 квадратных метра, и он готов к заселению. Находящийся в хорошем состоянии жилой дом поражает, прежде всего, своими исторически интересными решениями и окончательной отделкой, пишет Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном жилом доме насчитывается пять комнат, три из которых - спальни. Особое очарование придают два больших балкона, где в теплые солнечные дни можно наслаждаться чтением книг.

ФОТО: KV.EE