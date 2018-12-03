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Ясное дело, что самый простой способ обновить свой старый и медленный Android-телефон – купить новый. Но это не всегда самый экологичный и экономичный вариант. Если чуть-чуть постараться, можно заставить свою старую добрую рабочую лошадку снова нестись вскачь, словно юный жеребец. Техноблог Digitark даёт несколько советов, как это сделать.

Освободите место в телефоне

Посмотрите, сколько в телефоне места. Проблемой многих старых моделей телефонов был ограниченный объем памяти, и, если ее освободить, можно кое-чего добиться.

Большая часть памяти телефона может оказаться занята фото и видео. Если вам жалко их просто стереть, скачайте себе в телефон приложение Google Фото. После его инсталляции перейдите в настройки и выберите опцию «Автозагрузка и синхронизация». Тогда приложение сделает копии с ваших фотографий и закачает их в облако Google, где вы всегда сможете их найти.

Теперь с легким сердцем можно опустошить в телефоне папку с картинками. NB! С опустошением торопиться не стоит – сначала убедитесь в том, что все скопировалось. Теперь скачайте на телефон бесплатное приложение Google Files Go, разрешите ему доступ к файлам, и программа посоветует, как поступить с накопившимся в устройстве мусором, который только зря занимает место.

Избавьтесь от бесполезных приложений

Этот шаг немного пересекается с первым пунктом. Разница лишь в том, что, помимо памяти, приложения отнимают у телефона еще и ресурс производительности, а значит, могут его тормозить. Пригодится уже упомянутая программа Files Go, в которой есть раздел «Неиспользуемые приложения», где, собственно, и показаны приложения, которые за последние четыре недели не запускались. Сносите их с легким сердцем – при необходимости любое из них можно легко установить снова.

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