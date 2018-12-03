Столичные соцдемы предложили отменить плату за детский сад

По оценке соцдемов, отменив плату за место в детском саду, Таллинн мог бы стать примером для других самоуправлений Эстонии; также во фракции считают, что бюджет Таллинна от этого не пострадает, поскольку, по мнению депутата Марис Сильд, прогноз поступлений подоходного налога от частных лиц на следующий год, составленный горуправой, слишком пессимистичен, пишет rus.err.ee.

По эстонским законам, местное управление может вводить для родителей плату за место в детском саду, которая не должна превышать 20% минимального размера оплаты труда, установленного правительством ЭР.

Повышение минимальной зарплаты с 2019 года до 540 евро приведет к росту платы за место в столичных детских садах с 61 до 66 евро, если, конечно, депутаты горсобрания не решат иначе.