В Таллинне откроется еще один круглосуточный спортзал дешевой сети Gym!

По словам председателя правления MyFitness и Gym Eesti Эркки Торна, пока в центре Таллинна отсутствует возможность для дешевых тренировок в зале. «В зале Gym! за 15 евро в месяц можно неограниченно тренироваться в любое время, хоть в новогоднюю ночь. Теперь такая возможность появится у работающих и живущих в центре города», - сказал Торн, добавляя, что открытие нового спортзала в Таллинне порадует и прежних клиентов Gym!, поскольку по одному абонименту можно заниматься в любом зале сети по всей Эстонии.