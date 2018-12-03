В Таллинне откроется еще один круглосуточный спортзал дешевой сети Gym!

Дочернее предприятие MyFitness Gym Eesti на втором этаже здания бывшего магазина WW Passaaz откроет круглосуточный современный спортивный зал, который позволит со следующего лета по выгодной цене тренироваться и в центре Таллинна.
По словам председателя правления MyFitness и Gym Eesti Эркки Торна, пока в центре Таллинна отсутствует возможность для дешевых тренировок в зале. «В зале Gym! за 15 евро в месяц можно неограниченно тренироваться в любое время, хоть в новогоднюю ночь. Теперь такая возможность появится у работающих и живущих в центре города», - сказал Торн, добавляя, что открытие нового спортзала в Таллинне порадует и прежних клиентов Gym!, поскольку по одному абонименту можно заниматься в любом зале сети по всей Эстонии.
Площадь нового спортивного зала будет 1500 квадратных метров. Первый спортзал сети Gym! был открыт весной этого года в Тарту, а второй появился в конце лета в столичном районе Мустамяэ. Спортзал в центре города планируется открыть следующим летом вместе с супермаркетом Prisma 24h, который будет располагаться на первом этаже здания.