Пн, 3.12.2018
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В Таллинне откроется еще один круглосуточный спортзал дешевой сети Gym!

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Спортзал GYM!. Фото иллюстративное

ФОТО: Margus Ansu

Дочернее предприятие MyFitness Gym Eesti на втором этаже здания бывшего магазина WW  Passaaz откроет круглосуточный современный спортивный зал, который позволит со следующего лета по выгодной цене тренироваться и в центре Таллинна.

По словам председателя правления MyFitness и Gym Eesti Эркки Торна, пока в центре Таллинна отсутствует возможность для дешевых тренировок в зале. «В зале Gym! за 15 евро в месяц можно неограниченно тренироваться в любое время, хоть в новогоднюю ночь. Теперь такая возможность появится у работающих и живущих в центре города», - сказал Торн, добавляя, что открытие нового спортзала в Таллинне порадует и прежних клиентов Gym!, поскольку по одному абонименту можно заниматься в любом зале сети по всей Эстонии.

Площадь нового спортивного зала будет 1500 квадратных метров. Первый спортзал сети Gym! был открыт весной этого года в Тарту, а второй появился в конце лета в столичном районе Мустамяэ. Спортзал в центре города планируется открыть следующим летом вместе с супермаркетом Prisma 24h, который будет располагаться на первом этаже здания.

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