Что происходит? Google закроет еще один популярный сервис

Он был запущен в 2013-м, но спустя всего три года поисковый гигант представил новый мессенджер Allo, а Hangouts был переориентирован в первую очередь на корпоративных пользователей. Похоже, планы Google вновь изменились.

Согласно новым данным, Google собирается закрыть Hangouts в 2020 году. По крайней мере, для обычных пользователей: они больше не смогут переписываться в мессенджере. При этом Hangouts Chat и Hangouts Meet продолжат работать в рамках пакета приложений для бизнеса G Suite, пишет 4pda.ru.

Пока неясно, собирается ли Google делать новый мессенджер. Allo не пользуется популярностью и сильно ограничен на фоне конкурентов. Также компания активно развивает приложение «Сообщения», но оно в первую очередь нацелено на работу с SMS.