Что происходит? Google закроет еще один популярный сервис

Компания Google собирается закрыть еще один сервис. Речь идет о некогда популярном мессенджере Hangouts, набравшем в Google Play более одного миллиарда установок.
Он был запущен в 2013-м, но спустя всего три года поисковый гигант представил новый мессенджер Allo, а Hangouts был переориентирован в первую очередь на корпоративных пользователей. Похоже, планы Google вновь изменились.
Согласно новым данным, Google собирается закрыть Hangouts в 2020 году. По крайней мере, для обычных пользователей: они больше не смогут переписываться в мессенджере. При этом Hangouts Chat и Hangouts Meet продолжат работать в рамках пакета приложений для бизнеса G Suite, пишет 4pda.ru.
Пока неясно, собирается ли Google делать новый мессенджер. Allo не пользуется популярностью и сильно ограничен на фоне конкурентов. Также компания активно развивает приложение «Сообщения», но оно в первую очередь нацелено на работу с SMS.
Отметим, что на сегодняшний день Google закрыла уже 44 сервиса. Последним стала социальная сеть Google+, которая полностью прекратит свою работу в августе 2019 года. Энтузиасты даже создали сайт «Кладбище Google», где собраны все закрытые проекты компании.