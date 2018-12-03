Хорошая новость для пассажиров поездов: Elron откроет два новых экспресс-маршрута

«Создание экспресс-сообщения между Таллинном и Вильянди уже давно было в наших планах, – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - Поскольку участок Лелле-Пярну больше обслуживаться не может, мы соответственно уплотнили расписание движения поездов из Таллинна в Рапла, Тюри и Вильянди».

Время движения скорых поездов из Таллинна в Вильянди составляет менее двух часов, также сократится время движения и других вильяндиских поездов. «Чтобы сократить время движения как в Кохила, Рапла, так и далее, на поездах вильяндиского направления мы отменили некоторые малоиспользуемые остановки в районе Таллинна. Чтобы не уменьшать возможности железнодорожных поездок, мы добавили между Таллинном и Рапла поезда, следующие со всеми остановками. Поэтому можно сказать, что столь плотного движения поездов в юго-западном направлении еще не было никогда. К сожалению, это означает, что пропускная способность инфраструктуры исчерпана, и для того, чтобы еще более уплотнить расписание движения и улучшить услуги, будут необходимы дополнительные инвестиции».

Новое расписание движения предусматривает также более интенсивное движение поездов из Таллинна в Тапа, Йыгева и Тарту. «При наличии соответствующей возможности пассажиры предпочитают быстрое экспресс-сообщение, – отметил Конго. - В дополнение к уплотнению расписания движения поездов мы надеемся, что сможем все же купить новые поезда, чтобы в будущем оказывать еще более удобные услуги между Таллинном и Тарту».

В расписании движения поездов, следующих в западном направлении, существенные изменения вводиться не будут. «Потребность в уплотнении расписания движения возникает в часы пик, но по причине пропускной способности инфраструктуры более невозможно добавить ни одного поезда. Мы долго ждали, что участок железной дороги Пяэскюла-Кейла по всей протяженности будет двухпутным, что позволило бы также уплотнить расписание движения в западном направлении и использовать новые скорые поезда, которые еще более сократили бы время движения до Таллинна. Мы надеемся, что в скором времени будет предпринято строительство второго пути».