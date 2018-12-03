Семья ехала домой из Риги и встретила на дороге машину, угнанную с их двора

В выходные жительница Гаркалне Зане вместе с мужем и тремя детьми поехала за покупками в столицу Латвии. Возвращаясь вечером, уже неподалеку от своего дома, они заметили проехавшую мимо машину своего друга, которая должна была стоять во дворе их дома. Долго не думая, муж Зане развернулся и начал погоню.

Стало ясно, что автомобиль угнан. Вызвали полицию, на помощь был отправлен ближайший экипаж, а стражи порядка по телефону продолжали давать Зане указания, как действовать дальше.

Злоумышленник ехал по Рижской окружной дороге со стороны Балтезерса, когда внезапно увидел полицейские проблесковые маячки. Казалось, что преступник хотел быстро свернуть в поселок Лангстини, однако у него это не получилось и он съехал с дороги.

Угонщик бежал. Стражи порядка обыскали лес и ближайшую округу, однако безрезультатно. После произошедшего автомобиль Volvo, на котором гонял злоумышленник, был отогнан в участок Саулкрасти и передан в руки экспертов, а Зане с семьей вернулась домой, где их ожидало еще неприятное открытие: вор успел перерыть все их жилище.

Зане советует всем оборудовать место своего жительства сигнализацией, а ценные вещи не держать в доступном месте, например, как в ее случае - в шкафу в коридоре.

Полиция по факту кражи начала уголовное производство, преступник разыскивается. Более детально стражи порядка ситуацию не комментируют, кроме того, пока что неизвестно, действовал ли злоумышленник один или же у него были сообщники.