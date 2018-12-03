Путешественникам на заметку: назван сильнейший в мире паспорт

«Мир открывает свои двери для народа ОАЭ», — отметил в Twitter вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Вторую строчку поделили Сингапур и Германия. Граждане этих государств могут въехать в 166 стран без визы. Третье место в общей сложности поделили 11 стран, среди которых, например, Дания, Финляндия, Италия, Южная Корея, США и Нидерланды. Эстония занимает девятое место. Граждане нашей страны могут без визы посетить 160 стран.

Рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии, пишет lenta.ru.

МИД ОАЭ ранее запустил инициативу Passport Force, которая предполагала, что паспорт государства войдет в пятерку сильнейших к 2021 году, однако уже в 2016 году он поднялся на 27-ю строку списка, а к концу октября 2018 года стал четвертым в рейтинге, пишет эмиратcкое издание The National.