Тот, благодаря кому во главе преступного мира до сих пор никого нет

- Даже в прессу попали видео, как испанская полиция арестовывала Гулевича в его доме в провинции Малага. Можно ли сегодня жить преступной жизнью, потягивая коктейли в теплой стране? Насколько гламурной может быть эта жизнь?

- Точно мы причин не знаем, но, по крайней мере, насколько мне известно, Гулевич не просто так поехал отдыхать в Испанию после смерти Таранкова. Там он оказался по какой-то определенной причине.

Но если преступная жизнь вообще может быть гламурной, то лишь на первый взгляд, да и то только у тех, кто находится на вершине иерархии. Однако я не верю, что автомобиль круче среднего или большая квартира стоит того знания, что ты постоянно должен оглядываться и проверять, не идет ли за тобой полицейский и не точат ли на тебя зуб конкуренты.

Конечно, жизнь среднего эстонца гламурнее, чем жизнь среднего наркопреступника. В ней нет ничего, чего стоило бы жаждать.

- Таранков умер. За короткое время десять преступных группировок было отдано под суд. В преступном мире теперь зияет огромная дыра или природа не терпит пустоты?

На данный момент прошло два года с убийства Таранкова и мы до сих пор не слышали ничего о конкретном новом лидере. Это о чем-то да говорит.

Если вбросить в воздух гипотезу, у кого-то может возникнуть желание заполнить создавшийся вакуум. Не секрет, что, по сведениям полиции, у нас действует больше преступных группировок, чем было отдано под суд. То есть некоторые преступные группировки активны и по сей день.

Другой вопрос, позволят ли те группировки, деятельность которых пока не удалось пресечь, проникнуть туда кому-нибудь со стороны.

- Такие группировки в основном зарабатывают на наркотиках. В прошлом году полиции и прокуратуре удалось по сути уничтожить эстонский рынок фентанила. Но в 1999-2017 годах в Эстонии от передозировки наркотиками умерло более 1500 человек. Достаточно ли серьезно мы все это время относились к такой огромной проблеме в обществе?

- Я убежден, что каждую смерть от передозировки можно было предотвратить. Это, естественно, непросто, но предотвращение каждой смерти должно быть нашей общей целью.

Были и до прошлого года трудовые победы, которые повлияли на распространение наркотиков. В 2009 году был задержан, например, Андрей Каялин, и после этого с рынка исчез значительно более сильный и опасный триметилфентанил. Летом 2017 года в рамках двух уголовных дел было конфисковано около десяти килограммов фентанила, что составляет более 30 миллионов доз.

Для сравнения: после прошлого лета фентанила и его аналогов с рынка было изъято несколько сотен граммов. Количества стали намного меньше.

В прошлом году было объявлено, что наступил фентаниловый рождественский мир, и это попало в поле зрения СМИ. Но в действительности этот мир в широком плане действует по сей день: фентанил движется, конечно, в очень малой мере, и полиция заметила новое вещество – циклопропиленфентанил, но последний обычно в десятки раз слабее и не влечет за собой волны передозировок.

Одним словом, положение значительно лучше прежнего. После этих трудовых побед полиции, конечно, пришлось еще много потрудиться, чтобы сохранить установленный мир.