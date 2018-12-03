Выбери спортсмена года Эстонии

На гала-вечере «EV100 Spordiaasta Tähed 2018», который состоится 27 декабря будут названы лучшие спортсмены и спортивные коллективы в четырех номинациях. В 2017 году в номинации "Лучший спортсмен года" победил Отть Тянак, среди женщин первенствовала Юлия Беляева, лучшей командой стала женская сборная Эстонии по фехтованию, а лучшим тренером - Георге Крецу, главный тренер волейбольной сборной Эстонии.

Голосование закончится 20 декабря в 23:59, а трансляцию гала-вечера, на которой будут объявлены победители можно будет посмотреть на Kanal 2 и портале Postimees.ee